لجنة نيابية تتخذ اجراءات صارمة لمنع الفساد بدوائر الدولة

2022/11/04 | 21:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكدت اللجنة المالية النيابية عزمها اتخاذ اجراءات اكثر حزما لمنع اي تلاعب او فساد بالتخصيصات المالية، كاشفة عن تشديد الاجراءات بعملية صرف الاموال الكبيرة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ’’دور لجنتنا في مجلس النواب ينقسم على شقين الاول، رقابيا لمراقبة اداء الحكومة في جانب السياسية المالية والتدخل في جميع الارقام التي تقدمها الحكومة بشكل كامل، واما الشق الثاني فهو تشريعي لاعداد القوانين التي يحتاجها البلد بالتعاون مع اللجان الاخرى‘‘.

واضاف، ’’بعد الكشف عن الفساد المالي الكبير بملف الامانات الضريبية والقبض على عصابات سرقة النفط، وثبوت تلاعب مسؤولين كبار باختلاس وسرقة الاموال والثروات، قررت اللجنة المالية تكثيف جهودها واتخاذ اجراءات اكثر حزما للحفاظ على المال العام وتشديد الرقابة على مؤسسات الدولة المختلفة وفرض قيود باجراءات صرف المبالغ الكبيرة لتفادي حصول عمليات مشابهة لسرقة القرن‘‘.

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