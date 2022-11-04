الصحة تكشف حقيقة تقديمها مقترحاً لفحص جميع موظفي الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات

2022/11/04 | 21:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، حقيقة تقديمها مقترحاً لفحص جميع موظفي الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات.وذكر المتحدث الرسمي للوزارة سيف البدر، في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “انفي نفيا قاطعا ما تم تداوله من تصريح منسوب لوزارة الصحة انها تقدم مقترحاً لفحص جميع موظفي الدولة لتثبيت سلامتهم من تعاطي المخدرات”.واضاف […]

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