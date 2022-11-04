رئيس البنك الدولي لـCNN: نواجه ركودًا عالميًا في عام 2023 والفقراء الأكثر تضررًا

2022/11/04 | 21:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من عدم اليقين في ظل الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وتباطؤ العديد من اقتصادات الدول، تحدث مذيع شبكة CNN، الزميل جيم سيوتو مع رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، لمعرفة وجهة نظره حول ما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث قال إن هنالك "قلق بشأن ركود عالمي في عام 2023".

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