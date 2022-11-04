إيلون ماسك يطرد 50% من موظفي توتير في كل أنحاء العالم

2022/11/04 | 21:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وثيقة داخلية أرسلت إلى موظفي تويتر اطلعت عليها وكالة فرانس برس، الجمعة، أن "حوالى 50 في المئة من الموظفين سيتأثرون" بعملية التسريح الجارية في الشركة.

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