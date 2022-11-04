2022/11/04 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رؤساء الدول يجدّدون التضامن مع سياسة أوبك في توزان أسواق النفط ومراقبون: مخرجات قمة الجزائر لا ترتقي إلى تطلعات الشعوب برغم التأييد المطلق لقضية فلسطين بغداد – قصي منذر رأى مراقبون ، ان مخرجات القمة العربية التي اختتمت اول امس اعمالها في الجزائر ، لا ترتقي الى تطلعات الشعوب في تحقيق الرفاهية والاستقرار ،في خضم […]

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