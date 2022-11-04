2022/11/04 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد مسيحي يبدي الرغبة في تنظيم زيارات للأضرحة الدينية السيستاني يوصي الحكومة بإحترام الحقوق والتعامل مع الأديان دون تمييز كربلاء – محمد فاضل ظاهر جدد وكيل المرجعية الدينية العليا عبد المهدي الكربلائي، تأكيد المرجع علي السيستاني ،للمسؤولين الحكومة ، احترام حقوق البشرية والتعامل مع الاديان دون تمييز.وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (الكربلائي ، […]

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