2022/11/04 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الإقليم يدعو إلى إحتضان مفاوضات جديدة مع التيار الصدري أوساط تبارك تجديد الثقة لمسعود البارزاني في قيادة الحزب بغداد – ابتهال العربي اربيل – فريد حسن دعا رئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ، الحكومة والقوى السياسية الى احتضان مفاوضات جديدة مع التيار الصدري ،في وقت باركت الاوساط ، لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني […]

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