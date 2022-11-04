2022/11/04 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيطبق بعد سنتين من تشريعه في حال مُرر في مجلس النواب بصيغته الحالية، فيما فصلت فترات الخدمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الأمن النيابية تحدد موعد تطبيق خدمة”العلم” الإلزامية المركز الخبري الوطني.

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