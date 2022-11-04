الصحون الطائرة وغزو العراق وحرب فيتنام وكورونا.. نماذج لأكاذيب استخدمها الأميركيون لتضليل شعبهم والعالم

2022/11/04 | 22:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلط الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة الضوء على معركة الحقيقة والأكاذيب التي تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية لتبرير استخدام القوة في العالم، مثل ما حصل مع غزو العراق عام 2003.

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