الإعمار: اختيار 4 مناطق ببغداد لتنفيذ مشاريع خدمية تطبيقاً لتوجيهات الحكومة

2022/11/04 | 22:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضحت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، الآلية المطبقة بتحديد المناطق المحتاجة للمشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات تطبيقاً لتوصيات مجلس الوزراء وما جاء في اجتماع فريق الجهد الخدمي والهندسي الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار 4 مناطق ببغداد كمرحلة أولى.وقال وكيل وزارة الإعمار جابر الحساني للعراقية الإخبارية إن “الفريق الذي اجتمع اليوم ذو صفة تخطيطية والذراع التنفيذية له هي المحافظات وبالنسبة لبغداد المحافظة وأمانة العاصمة وهما من ترشحان المناطق المحتاجة للمشاريع الخدمية المُلحة”.وأضاف إن “اجتماع اليوم ستتبعه اجتماعات فنية أخرى لوضع الخطط وتعرض على رئيس الوزراء لننطلق بعدها نحو المناطق المحتاجة وستكون هنالك اذرع من كوادر الوزارات”، مشيراً إلى أن “التوجه الأولي هو اختيار منطقتين في جانب الكرخ واثنين أيضاً في جانب الرصافة كمرحلة اولى وستدخل فيها فرق عمل هندسية لتنفيذ المشاريع المطلوبة”.وأكد إن “سقوفاً وتوقيتات زمنية ستحدد لكل مشروع لمنع تأخير إنجازه أو تلكؤه وحقيقة رئيس الوزراء اختار أعضاء فريق الجهد الخدمي والهندسي بعناية”.أما عن تمويل تلك المشاريع أوضح الحساني إن “بعض المشاريع ستعتمد على موازنة المحافظة المعنية والآخر تمويل خاص من وزارة المالية وليست كل المشاريع تحتاج لتمويل مالي خاص، إذ ان بعض المشاريع تتوقف لأسباب تتعلق بالإجراءات ومن الضروري أن تتدخل الحكومة لتذليل العقبات”.وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ، اليوم الجمعة، اجتماع فريق الجهد الخدمي والهندسي، فيما وجه بتوفير الخدمات للمواطنين.

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