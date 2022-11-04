البيت الأبيض يصدر توضيحا بشأن تعهد بايدن بـ

2022/11/04 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن كان يعبر عن تضامنه مع المحتجين في إيران من خلال القول أمام حشد من أنصاره "سنحرر إيران".

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