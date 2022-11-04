بالفيديو.. اخماد حريق التهم اجزاء من كلية التربية في صلاح الدين

2022/11/04 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ صلاح الدين

اخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً التهم اجزاء من كلية التربية في قضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين.

واظهر فيديو حصلت عليه وكالة (بغداد اليوم) ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حريقاً التهم اجزاء من كافتيريا كلية التربية في قضاء طوزخورماتو شرق صلاح الدين".

فيما تم تشكيل فريق تحقيق لمعرفة اسباب الحريق.

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