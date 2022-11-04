لجنة الأمن والدفاع تتحدث عن قانون

2022/11/04 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة، عن موعد تطبيق قانون التجنيد الإلزامي، بعد تشريعه في مجلس النواب، فيما حددت سنوات الخدمة والراتب الذي سيتقاضاه المشمولين بالقانون.

وذكرت اللجنة في تصريح نقلته الصحيفة الرسمية، وأطلعت عليه (بغداد اليوم)، أن تطبيق مشروع قانون خدمة العلم "التجنيد الإلزامي، سيتم بعد عامين من تشريعه في مجلس النواب ونشره في جريدة الوقائع العراقية".

وأوضحت أن "القانون بصيغته الحالي سيشمل من هم ما بين أعمار 18 عاماً و35 عاماً"، مبينة أن "سنوات الخدمة يحددها التحصيل الدراسي للمشمولين".

وبينت أن "الخدمة ستكون لمدة 18 شهرًا لمن يمتلك شهادة المتوسطة، و12 شهرًا لمن يمتلك شهادة الإعدادية، و9 أشهر لمن يمتلك شهادة جامعية أو معهد أو ما يعادلها، و6 أشهر لمن يمتلك شهادة الماجستير أو ما يعادلها، و3 أشهر لمن يمتلك شهادة الدكتوراه".

ونوهت اللجنة إلى أن "راتب المشمول بالقانون سيكون ما بين 600-700 الف دينار عراقي".

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