نصيف تعلق على قرار حجب المواقع الاباحية: قرار شجاع من امرأة شجاعة

2022/11/04 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصفت عضو مجلس النواب العراقي، عالية نصيف، اليوم الجمعة، قرار وزيرة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية في البلاد، بـ"الشجاع".

وذكرت نصيف في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، أن "قرار وزارة الاتصالات بحجب المواقع الإباحية في البلاد قرار شجاع من امرأة شجاعة".

وأضافت أن "تلك المواقع تسببت في زيادة حالات الطلاق في البلاد"، مبينة أن "مجلس النواب في دورته السابقة سبق وأن اصدر الكثير من القرارات لاغلاق تلك المواقع، لكن لم يتخذ القرار".

يذكر أن وزيرة الاتصالات هيام الياسري، وجهت في بيان مقتضب، اليوم الجمعة، بحجب المواقع الإباحية في العراق.

وفي أيلول سبتمبر 2015، صوّت البرلمان العراقي لصالح قرار يلزم وزارة الإتصالات بحجب المواقع الإباحية الموجودة على شبكة الانترنت، إلا إن القرار لم يتم تفعيله بشكل تام.

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