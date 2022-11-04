2022/11/04 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفديو..



نزاع عشائري بمختلف الاسلحة في قضاء كرمة بني سعيد بالناصرية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفديو.. نزاع عشائري بمختلف الاسلحة في قضاء كرمة بني سعيد بالناصرية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفديو.. نزاع عشائري بمختلف الاسلحة في قضاء كرمة بني سعيد بالناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).