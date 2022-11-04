2022/11/04 | 22:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني التقى رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي المسعودي لبحث المشهد السياسي والثقافي والاجتماعي في العراق. وقال بيان صادر عن مكتب الحكيم تلقاه/ المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يستقبل المسعودي لبحث دور الهيئة في إيصال الحجاج والمعتمرين للديار المقدسة المركز الخبري الوطني.

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