بلينكن: استخدام السلاح النووي سيكون

2022/11/04 | 23:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إن أي استخدام لسلاح نووي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "كارثيا بالنسبة له ولروسيا".وأضاف بلينكن في كلمة خلال اجتماع لمجموعة الدول السبع في ألمانيا، أن "الرئيس الروسي، فلادمير بوتين قرر أنه إذا لم يستطع الاستيلاء على أوكرانيا بالقوة، فسيحاول تجميدها".

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