الشارع الرياضي يصب جام غضبه على درجال بسبب موقفه من العطواني

2022/11/04 | 23:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صب الشارع الرياضي، جام غضبه على وزير الشباب والرياضة السابق ورئيس اتحاد الكرة الحالي عدنان درجال بسبب موقفه من مدير إعلام وزارة الشباب والرياضة السابق علي العطواني.وقدم درجال شكوى ضد العطواني لدى الأمن الوطني متهماً إياه بتسقيطه عبر احدى صفحات “فيسبوك”.مصدر مقرب من العطواني أكد لـ”ايرث نيوز” أن “العطواني كان خارج […]

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