2022/11/04 | 23:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: نشر الفريق ق خ الركن ناصر الغنام على صفحته في فيسبوك:...

ظهرت المقالة ضابط عراقي كبير يتحدث عن فساد وتزوير و اختلاس اموال بمؤسسة شهداء الانبار أولاً على المسلة.

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