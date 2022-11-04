2022/11/04 | 23:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع نزاع عشائري في منطقة كرمة بني سعيد بالناصرية (فيديو)

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