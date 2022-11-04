مختصة في الأمن الرقمي تعلق على توجه الاتصالات نحو حجب المواقع الإباحية

2022/11/04 | 23:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت الدكتورة والمهتمة في الأمن الرقمي نور القيسي، اليوم الجمعة، على توجه وزارة الاتصالات نحو حجب المواقع الإباحية في العراق.

وقالت القيسي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “العراق من البلدان الضعيفة في الأمن السيبراني، وفي حال امتلك الأدوات التكنلوجية، فأنه سيحجم الوصول إلى المواقع الإباحية ولكن لن يمنعه بشكل تام”.

وأضافت أن “هنالك بعض التطبيقات التي تنشر مواداً إباحية، يمكن الاشتراك بها، من خلال دفع بعض الرسوم، ولكن أغلب المهتمين بهذا الأمر سيلجأون إلى التطبيقات المجانية، التي تتيح لهم الوصول إلى المواقع الإباحية”.

وأكدت القيسي أن “أغلب المصادر الإلكترونية متاحة في العراق دون ضرائب، وهذا عكس ما تعمل به دول الخارج”.

ولفتت إلى أن “هناك بعض الدول تقوم بحجب تطبيقات محددة، وتتيحها مقابل دفع الرسوم، وهذه الطرق تعد الأفضل لتقنين المواقع والتطبيقات، بدلاً من حجبها واللجوء إلى برامج مضادة يمكنها كسر هذا الحصار الإلكتروني”.

ووجهت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الجمعة، بحجب المواقع الإباحية في العراق.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن “وزيرة الاتصالات هيام الياسري وجهت بحجب المواقع الإباحية في العراق”.

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