لجنة نيابية تكشف الحلول التي تبنتها الرئاسات لحل ازمة مهمة

2022/11/04 | 23:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت لجنة الزراعة والمياه النيابية ان معالجة ازمة الماء في البلاد من اهم اولويات رئاستي الجمهورية والوزراء، مؤكدة توفير الدعم النيابي الكامل لجميع الاجراءات الحكومية.

وقال رئيس اللجنة ثائر مخيف الجبوري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ’’ضمن البرنامج الوزاري الذي تبناه السوداني فقد تضمن باهم اولوياته معالجة ازمة المياه وتحسين الزراعة، ونحن في اللجنة نامل من الحكومة ان تكون راعية لهذا الملف بشكل جاد وسريع، وعلى اثر الموضوع نظمت مؤسسة بحر العلوم ورشة عمل شارك فيها رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء والمسؤولين والنواب واللجان الفنية المختصة للتباحث حول حل الازمة ومعالجتها‘‘.

واضاف، ان ’’هذه الاجتماعات لن تكون بروتوكولية للحديث والتقاط الصور، وانما ستفضي الى مخرجات مهمة ومن ضمنا سيكون لدينا حديث مع رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، فضلا عن رئيس الجمهورية والذي كانت له كلمة مهمة خلال الورشة، كشف تبنيه مشروع الحوار مع دول الجوار التي قطعت المياه من قبلها، لذلك تأمل لجنتنا ان تكون الكابينة الحالية افضل من سابقاتها بالتحرك السريع والجاد‘‘.

واضاف، ’’ستزور لجنة الزراعة والمياه يوم الاثنين 7/11 مناطق الاهوار مع جهات دولية من قبل الاتحاد الاوروبي للاطلاع ميدانيا على واقع الازمة المائية والتي ستخاطب بدورها دول المنبع بضرورة اطلاق حصة العراق المائية.

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