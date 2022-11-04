السجال‭ ‬بين‭ ‬بايدن‭ ‬ورئيسي‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬تحرير‭ ‬إيران

2022/11/04 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنديد‭ ‬غربي‭ ‬بقمع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الكردية طهران‭ – ‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬مونستر‭ (‬ألمانيا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬ شدد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬الجمعة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬تحررت‮»‬‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬43‭ ‬عاما،‭ ‬ردّا‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الذي‭ ‬تعهّد‭ ‬‮«‬تحرير‮»‬‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية،‭ ‬في‭ ‬سجال‭ ‬يتزامن‭ ‬مع‭ ‬إحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬اقتحام‭ ‬سفارة‭ ‬واشنطن‭ […]

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