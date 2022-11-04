2022/11/04 | 23:57 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تنديد غربي بقمع الاحتجاجات في المدن الكردية طهران – الزمان – واشنطن -مرسي أبو طوق مونستر (ألمانيا)-(أ ف ب) شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الجمعة على أن بلاده «تحررت» من الولايات المتحدة قبل 43 عاما، ردّا على الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعهّد «تحرير» الجمهورية الإسلامية، في سجال يتزامن مع إحياء ذكرى اقتحام سفارة واشنطن […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجال بين بايدن ورئيسي يدور حول تحرير إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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