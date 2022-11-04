مصير قطرة من دجلة والفرات

2022/11/04 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام تمضي‭ ‬الأيام،‭ ‬ولا‭ ‬أقول‭ ‬الشهور‭ ‬والسنوات،‭ ‬وحيرة‭ ‬العالم‭ ‬تزداد‭ ‬شدة‭ ‬أمام‭ ‬ظواهر‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬أثرها‭ ‬السيء‭ ‬واقعاً‭ ‬فعلياً‭ ‬على‭ ‬الغني‭ ‬والفقير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬لكن‭ ‬بدرجات‭ ‬متفاوتة‭.‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬والمعرضة‭ ‬لظاهرة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬قليلة‭ ‬الحيلة‭ ‬والامكانات‭ ‬وهي‭ ‬تواجه‭ ‬عواصف‭ ‬مميتة‭ ‬وموجات‭ ‬مرعبة‭ ‬من‭ ‬الحر‭ ‬والجفاف‭ ‬والفيضانات،‭ ‬والدول‭ ‬الغنية‭ ‬سبب‭ ‬إضافي‭ ‬في‭ […]

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