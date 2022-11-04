العراق يمنع المواقع الإباحية ويستعد لقانون خدمة العلم

2022/11/04 | 23:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ – ‬الزمان وجهت‭ ‬وزيرة‭ ‬الاتصالات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬هيام‭ ‬الياسري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب،‭ ‬امس‭ ‬الجمعة،‭ ‬بحجب‭ ‬المواقع‭ ‬الإباحية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬فيما‭ ‬يستعد‭ ‬العراق‭ ‬لمناقشة‭ ‬مسودة‭ ‬مشروع‭ ‬خدمة‭ ‬العلم‭ ‬وإعادة‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬الإلزامية‭ ‬لمن‭ ‬هو‭ ‬دون‭ ‬الخامسة‭ ‬والأربعين‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬وللخريجين‭ ‬او‭ ‬المتسربين‭ ‬من‭ ‬الدوراسة‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬العمر‭ ‬للمراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬كافة‭ ‬وتشمل‭ ‬مرحلة‭ ‬الماجستير‭ ‬بخدمة‭ […]

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