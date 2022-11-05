2022/11/05 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

رئيس الجمهورية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي

تلقى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الجمعة ٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، هنأ فيه الوزير بلينكن الرئيس بمناسبة انتخابه، متمنياً لفخامته وللحكومة العراقية النجاح في مهماتهم.وعبّر وزير خارجية الولايات المتحدة عن سعادته بالطريقة السلمية والديمقراطية التي جرى بها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة تعمل على إنجاز كل ما من شأنه أن يدعم تثبيت الأمن في العراق ويدعم استقراره وتقديم الخدمات لشعبه وتحسين العلاقة بين المركز وإقليم كردستان وبما يصبّ في مصلحة العراق بكلّ مكوّناته.وأكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد والوزير انتوني بلينكن أهمية التحالف الستراتيجي والتعاون الوثيق بين العراق والولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في العراق والمنطقة.



حيث جدد الوزير بلينكن تأكيد بلاده دعم الشعب العراقي.وخلال المكالمة، تحدث فخامة الرئيس مع الوزير بلينكن عن حضورهما لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده في شرم الشيخ.



وفي هذا الصدد، أشار رئيس الجمهورية الى المشاكل البيئية التي يعاني منها العراق وشحّة المياه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأمريكي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).