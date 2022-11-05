العراق يترقب حالة جوية ممطرة تستمر لعدة أيام

2022/11/05 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادتوقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، حالة جوية ممطرة قادمة الى العراق خلال الأسبوع المقبل.وقال عطية في منشور على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) :"سيكون طقس أيام السبت والأحد ونهار الاثنين، بحالة استقرار نسبي".وأشار الى، أنه "وابتداء من مساء الأثنين المقبل، (ستكون هناك) حالة جوية ممطرة تستمر عدة أيام".وكانت هيأة الأنواء الجوية، توقعت في نشرتها اليوم، ان يكون طقس الأثنين المقبل "صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية غائماً جزئياً يتحول الى غائم ممطر وحدوث عواصف رعدية وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وترتفع جنوباً وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية.

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