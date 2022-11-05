ايقاف العلاوات والعقود ومعاملات المفسوخين.. معلومات أولية عن عجز في موازنة 2023

2022/11/05 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الخبير واستاذ الاقتصاد نبيل المرسومي اليوم الجمعة، عن وجود معلومات أولية حول تسجيل عجز في موازنة 2023 قدره 51 تريليون دينار، ستتم معالجته عبر 3 قرارات.

وقال المرسومي في إيضاح اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "المعلومات الأولية تشير إلى وجود عجز في موازنة ٢٠٢٣ مقداره ٥١ ترليون دينار".

وأوضح أن العجز سيجري تمويل جزء منه من خلال: "اولا ايقاف العلاوات والترفيعات للموظفين اعتبارا من ٢٠٢٢/١١/١ والتي تبلغ 1.022 ترليون دينار، وثانيا ايقاف التشغيل بصيغة عقود او اجور يومية، وثالثا التوقف عن ترويج أي معاملة فصل سياسي او معاملة اعادة المفسوخة عقودهم في جميع مفاصل الاجهزة الامنية".

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