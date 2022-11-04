انقسام في مواقف العرب الأميركيين في ميشيغان بين الحزبين

2022/11/05 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش هذا الجزء من الحرة الليلة، والمخصص لتغطية الانتخابات الأميركية النصفية، الانقسام في مواقف العرب الأميركيين في في ميشيغان بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي

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