2022/11/05 | 00:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توعد رئيس الأكاديمية العسكرية الفريق الركن ناصر الغنام، اليوم الجمعة، بكشف ملفات فساد لهدر مالي لمليارات الدنانير.وقال الغنام في تدوينة تابعتها ايرث نيوز: “استرعي انتباه الاخوة المواطنين في محافظة الانبار والعراقيين باني سانشر قريبا تقريرا مفصلا يوضح حجم الفساد والتزوير و الهدر والاختلاس باموال مؤسسة شهداء الانبار بعد ان أهملت قرارات لجنة […]

ظهرت المقالة فساد بالمليارات..



الغنام يتوعد بكشف ملف “هام وخطير” أولاً على ايرث نيوز.

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