أدميرال أمريكي يحذر من الصين: تطور أسلحتها نووية أسرع مننا

2022/11/05 | 00:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الأدميرال تشارلز ريتشارد، قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية (ستراتكوم)، التي تشرف على برنامج الأسلحة النووية لأمريكا، من أن الصين تطور أسلحتها نووية أسرع بكثير من الولايات المتحدة، ووصف ذلك بأنه "سيكون مشكلة على المدى القريب".

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