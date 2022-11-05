2022/11/05 | 01:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 4 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أوضح متحدث باسم البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس جو بايدن كان...

ظهرت المقالة البيت الأبيض يوضّح: ماذا يقصد بايدن من عبارة “سنحرر إيران” أولاً على المسلة.

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