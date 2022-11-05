اطفاء تام للتيار الكهربائي في محافظة الأنبار

2022/11/05 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر محلي، السبت، بانقطاع التيار الكهربائي في محافظة الانبار بعد خروج خط حديثة عن الخدمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "خط حديثة / حامضية 400kv خرج عن الخدمة مما أدى الى حدوث أطفاء تام لمحطة توليد سد حديثه وجميع خطوط 132kv".

وأضاف، أن "الاطفاء للكهرباء في اقضية اطراف الرمادي، هيت، البغدادي، حديثة، عنه، راوه، القائم بمحافظة الأنبار".

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