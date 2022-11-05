2022/11/05 | 01:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إندلاع حريق كبير في المدينة المائية بمدينة النجف (فيديو)

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