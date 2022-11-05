تفاصيل حزمة جديدة من المساعدات الأميركية لأوكرانيا؟

2022/11/05 | 01:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 400 مليون دولار، والتي تضم تجديدا لدبابات "تي-72".

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