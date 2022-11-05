المدرب الإسباني كاساس يصل بغداد

2022/11/05 | 02:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس إلى العاصمة بغداد.وهبطت قبل قليل طائرة كاساس وكادره المساعد في نطار بغداد الدولي قبل قليل.ومن المقرر أن يمكث المدرب وكادره المساعد في أحد فنادق العاصمة بغداد.وسيتابع كاساس المباراة الودية للمنتخب الوطني أمام فريق الكهرباء اليوم السبت.

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