2022/11/05 | 02:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وصول الملاك التدريبي الإسباني الخاص بالمنتخب الوطني إلى بغداد.

وذكر الاتحاد في بيان أن “الملاك التدريبيّ الإسبانيّ وصلَ إلى العاصمةِ بغداد، فجر اليوم السبت، للتباحُثِ حول قيادته للمُنتخبِ الوطنيّفي المدةِ المُقبلة”.

وبين أن “الملاك التدريبيّ يتألف من خيسوس كاساس (مدرباً) وأليخاندرو فاريلا لوبيز (المدرب المُساعد الأول) وسلفادور روميرو (مدرباًمساعداً ثالثاً) وخافيير سانشيز (مدرباً للياقة) وياغو راما لوبيز (وكيل أعمال المدرب)”.

وتابع أن “باقي أعضاء الجهاز الفنيّ الإسباني سيلتحقون مع المنتخبِ الوطنيّ في إسبانيا، والمكون من بابلو غراندز (المدرب المُساعدالثاني ومحلل الأداء) وميغيل أنخيل غونزاليس (مدرب الحراس)”.

وأشار إلى إن “الملاكِ التدريبيّ الإسبانيّ كان في استقباله كل من عُضو الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم غانم عريبي والمُدير الإداريّ للمُنتخبِالوطنيّ مهدي كريم والمُنسق الإعلاميّ للمنتخبِ محمد عماد”.

وذكرَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، غانم عريبي إن “الجهازَ الفنيّ الإسباني الجديد من المؤمل أن يتسلمَ مهامَ عمله مع المُنتخبِ الوطنيّفي الفترةِ المقبلة”.

وأضاف أن “الجهاز الفني ستكون له جلسةُ مفاوضاتٍ أخيرة اليوم السبت مع الاتحادِ العراقيّ المركزيّ في مقرّ الاتحاد بالعاصمةِ بغداد،وبإشرافٍ مباشرٍ من رئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم “عدنان درجال” من أجل وضع خطةِ العمل المُتبعة والتي ستكون طويلةَ الأمد من أجلالارتقاءِ بواقعِ الكُرةِ العراقيّة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكادر التدريبي للمنتخب الوطني يصل إلى بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكادر التدريبي للمنتخب الوطني يصل إلى بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).