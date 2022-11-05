الدفاع المدني يرسل تعزيزات إضافية إلى النجف

2022/11/05 | 02:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان، بارسال تعزيزات من فرق الإطفاء إلى النجف الأشرف لاخماد حريق المدينة المائية.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان أن “مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان يتوجه إلى محافظة النجف الأشرف ويرسل تعزيزات من فرق الإطفاء من محافظات بابل وكربلاء والمثنى للسيطرة على امتداد حريق المدينة المائية”.من جهته، قال مدير الدفاع المدني، اللواء كاظم سلمان لوكالة الانباء العراقية (واع)،”أرسلنا 15 فرقة إطفاء لاخماد حريق المدينة المائية في النجف الأشرف” ، مبينا أن “المساحة التي اندلعت فيها النيران تبلغ 3000 متر مربع وجميع البناء فيها من “السندويج بنل”.وقبل قليل، اندلع حريق داخل محلات تجارية في محافظة النجف الأشرف.

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