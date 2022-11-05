2022/11/05 | 03:49 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كيف سينعكس دعم إيران العسكري لروسيا على مقاربة واشنطن للملف النووي والمظاهرات في إيران؟
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( دعم إيران العسكري لروسيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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