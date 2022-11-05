2022/11/05 | 03:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف سينعكس دعم إيران العسكري لروسيا على مقاربة واشنطن للملف النووي والمظاهرات في إيران؟

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