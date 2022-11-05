إيلون ماسك يفسر عمليات التسريح في تويتر

2022/11/05 | 04:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق مالك موقع تويتر حديثا، الملياردير إيلون ماسك، يوم الجمعة، على عمليات التسريح التي شهدتها شركة تويتر، في وقت سابق الجمعة، حيث قال إنه "لم يكن هناك خيار آخر للأسف غير تخفيض عدد الموظفين بالشركة لأنها تخسر أكثر من 4 ملايين دولار يوميا".

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