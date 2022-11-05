"أنا مغرور".. غوارديولا يرد على انتقادات إبراهيموفيتش بشأن هالاند

2022/11/05 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض بيب غوارديولا بسخرية ادعاء زلاتان إبراهيموفيتش بأن "الأنا" يمكن أن تمنع مدرب مانشستر سيتي من جعل إيرلينغ هالاند أفضل، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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