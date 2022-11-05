بوتين: الغرب يواصل جهوده لإضعاف روسيا لكننا سنواصل الدفاع عن وطننا

2022/11/05 | 05:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، على "مواصلة الدفاع عن الوطن ضد تدخل الدول الغربية".

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