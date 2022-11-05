المندوبة الأميركية: تجارب كوريا الشمالية

2022/11/05 | 06:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الجمعة أن سلسلة التجارب الصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية تشكل "استهزاء" بمجلس الأمن، في انتقادات مبطنة أيضا للصين وروسيا.

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