برلمان فرنسا يطبق

2022/11/05 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، يوم الجمعة، على معاقبة النائب اليميني المتطرف، غريغوار دي فورناس، بمنعه من حضور الجلسات البرلمانية لمدة 15 يوما وخفض راتبه لمدة شهرين، بسبب جملة "ارجع إلى أفريقيا"التي قالها لنائب أسود، خلال جلسة يوم الخميس.

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