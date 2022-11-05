ليفربول يقترب من التعاقد مع هداف ريال مدريد

2022/11/05 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن النجم الإنكليزي الشاب، جود بيلينغهام، لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قد بات أقرب بكثير للتعاقد مع نادي ليفربول وليسبق بذلك ريال مدريد الذي كان يطمع في أن يكون بديلا محتملا للنجم الكراوتي لوكا مودريتش.

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