أعلنت إسلامها.. تداول فيديو نطق عارضة أزياء فرنسية لـ

2022/11/05 | 08:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لعارضة الأزياء الفرنسية مارين الحيمر بعد إعلان اعتناقها للإسلام الأمر الذي أثار تفاعلا.

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