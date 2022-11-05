حريق هائل في مدينة ألعاب في النجف وفيديو يوثق لحظة انتشار النيران

2022/11/05 | 08:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فرق الدفاع المدني وهي تحاول إخماد النيران.ولم تتم الإشارة إلى وقوع خسائر بشرية.

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