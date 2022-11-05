الرافدين: قروض 150مليون لشراء دار سكن بفائدة 4 بالمئة  

2022/11/05 | 08:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن فائدة قرض 150 مليون لشراء دار سكن .



واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان فائدة قرض 150 مليون دينار لشراء دار سكن تبلغ 4 بالمئة .

وأشار الى ان مدة تسديد القرض تصل الى 10 سنوات وان التقديم على القرض في فروع المصرف كافة في بغداد والمحافظات.

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