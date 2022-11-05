تبرئة مستشار ترامب السابق توم باراك في قضية

2022/11/05 | 09:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة بروكلين الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الجمعة، ببراءة توم باراك، المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من تهمة العمل كوكيل أجنبي غير مسجل في الولايات المتحدة، لصالح الحكومة الإماراتية.

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