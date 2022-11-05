قاذفة أميركية استراتيجية تنضم إلى التدريبات المشتركة في كوريا الجنوبية

2022/11/05 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لوكالة فرانس برس إن قاذفة استراتيجية أميركية من طراز "بي-1 بي" ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية السبت، في استعراض للقوّة بعد عمليات الإطلاق الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية.

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